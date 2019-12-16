Россиянка пошла в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал список самых заметных новых миллиардеров 2019 года. В рейтинг вошла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

По данным издания, выручка Wildberries, специализирующейся на электронной торговле, составила около 1,9 млрд долларов в 2018 году. Таким образом, Бакальчук стала второй после Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов.

Самая молодая миллиардерша, вошедшая в список, – Кайли Дженнер, чья компания Kylie Cosmetics оценивается в 1,2 млрд долларов.

Кроме того, в рейтинг попали более 200 человек в возрасте от 21 до 90 лет, ставшие миллиардерами в 2019 году. Среди них производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и другие.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.12.19

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