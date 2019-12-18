За ложную информацию о ГОСТе на упаковке хотят штрафовать

Чиновники обсуждают возможность введения административной ответственности за ложную ссылку на Государственный стандарт на упаковке продукции. Штраф для недобросовестных производителей может составить до 800 тысяч рублей.

Привлечь бизнесменов за недостоверную информацию можно и сейчас. Это квалифицируется как обман потребителя. Штраф за подобное нарушение составляет до 500 тысяч рублей для юрлиц, пишут «Известия».

В новой редакции КоАП выделена отдельная глава «Административные правонарушения в области технического регулирования, обеспечения единства измерений…». В ней в частности, предлагается штрафовать за «неприменение изготовителем продукции, исполнителем работ национального стандарта РФ в случае публичного заявления о соответствии».

Речь идет об обозначении в маркировке, эксплуатационных или других документах. Национальные стандарты в обиходе, как правило, называют ГОСТами, а знак соответствия представляет собой овал с буквами РСТ. Иногда производители не используют эмблему, а печатают на упаковке «Сделано по ГОСТу» и тому подобные фразы.

По данным Роскачества, около 40% товаров, которые были проверены специалистами, заявляются как соответствующие национальными стандартам. По результатам испытаний выясняется, что около трети из них требованиям ГОСТа не отвечают. В целом отсылка к стандарту – беспроигрышный маркетинговый ход, ведь авторитет ГОСТа для потребителя довольно высок. Нельзя допустить его обесценивания, поэтому усиление ответственности за неправомерное использование весьма своевременно, уверены в Роскачестве.

В новой редакции КоАП предлагается штрафовать юридических лиц за ложь о соответствии стандарту 500-800 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – на 100-400 тысяч рублей, должностных лиц – на 20-50 тысяч рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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