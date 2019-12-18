80% минеральной воды в России продается с нарушениями

Роспотребнадзор проверил минеральную воду, которая продается в российских магазинах. В 80% случаев были обнаружены различные нарушения.

Как сообщила пресс-служба ведомства, было проверено более 50 тысяч объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тысяч партий минеральной воды объемом более 175 тысяч тонн. «В 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства», – говорится в сообщении.

Более 150 партий изъяли из продажи за несоответствие требованиям. При этом в 60% случаев даже провести лабораторные испытания оказалось невозможно, так как на продукцию не было соответствующих документов.

«В рамках административных расследований были выявлены предприятия-призраки (фантомы): производители, указанные на маркировке продукции, фактически не существуют, по указанным адресам не производят данную продукцию», – отметили в Роспотребнадзоре.

Планируется, что урегулировать рынок минералки позволит введение маркировки. Соответствующий проект постановления уже подготовил Минпромторг. Дату старта пилотного проекта определят в декабре.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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