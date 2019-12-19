Министерство труда РФ прогнозирует рост числа официальных безработных

Министерство труда прогнозирует увеличение числа россиян, зарегистрированных на бирже труда, до 900 тысяч человек к 2021 году. В ведомстве планируют модернизировать службы занятости. Остальные показатели, по мнению министерства, значительно не изменятся.

В 2019 году в России на бирже труда были зарегистрированы 750 тысяч человек. Речь идет о так называемой регистрируемой безработице, в частности, о людях, состоящих на учете в государственных службах занятости, а не обо всех ищущих работу, пишут «Известия». В следующие два года число вставших на учет на бирже труда вырастет до 900 тысяч человек.

Безработица в России рассчитывается по стандартам Международной организации труда (МОТ), показатель определяется с помощью опросов и на данный момент составляет 4,6% от рабочей силы, или 3,4 млн человек.

Минтруд ожидает, что число безработных фактически значительно не изменится, но все больше людей будут искать место не в интернете и через знакомых, а в службе занятости. Этого хотят достигать через улучшение имиджа службы и повышение эффективности, в том числе с помощью новых цифровых и платформенных решений.

Что касается других показателей рынка труда, то в ближайшие три года они значительно меняться не будут, говорится в прогнозе. Немного вырастет число занятых в экономике россиян (в пределах 1% до 2022 года) и трудовых мигрантов (плюс 5%), несколько сократится количество работающих пенсионеров (меньше чем на 1%). Большинство работников по-прежнему будут заняты в торговле, ремонте авто, на обрабатывающих производствах и в строительстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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