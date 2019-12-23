Из-за низкого роста зарплат россияне берут больше кредитов

Эксперты составили рейтинг российских регионов по закредитованности населения. Потребительское кредитование на фоне снижения процентных ставок банков в последние три года демонстрирует стремительный рост, тогда как темпы увеличения зарплат показывают умеренную динамику. В связи с этим долговая нагрузка россиян продолжит расти и дальше.

Объем кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей. При этом средняя номинальная зарплата за последний год выросла значительно меньше – на 8,9%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования, в котором использовали данные Центробанка и Росстата.

За год суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны увеличился на 37 тысяч рублей, до 227 тысяч. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, растет достаточно быстро – с 44,9% в 2018 году до 47,1%.

Наименьшая долговая нагрузка граждан наблюдается в южных регионах страны. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Затем идут Крым и Севастополь с показателями 13,9% и 15,9% соответственно. На четвертом месте по уровню закредитованности расположился Дагестан (17,9%), а замыкает пятерку Чечня (18,7%).

По словам экспертов, в данных регионах не очень широко представлены банки, следовательно, кредиты для населения менее доступны, чем в тех субъектах, где представительств банков больше. Местные кредитные организации пока не могут удовлетворить весь спрос потребителей.

Наибольший уровень закредитованности в Калмыкии – 86%, в Туве – 76% и в Курганской области – 73%. Что касается долговой нагрузки в абсолютных выражениях, то по уровню объема кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ – 478 тысяч рублей. Затем идут Ханты-Мансийский автономный, Якутия и Ненецкий автономный округ, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 445, 389 и 359 тысяч рублей соответственно.

При этом в южных регионах средний долг одного жителя перед банками в несколько раз ниже, чем в северных субъектах. Например, в Ингушетии объем кредитной задолженности на одного экономически активного жителя составляет чуть менее 28 тысяч рублей, в 17 раз меньше, чем в ЯНАО. В Крыму и Дагестане в среднем кредитная задолженность составляет 46 тысяч и 49 тысяч рублей. В Чечне и Севастополе средний долг населения составляет чуть более 50 тысяч рублей в пересчете на одного человека.

Прирост задолженности населения вырос во всех регионах в среднем на 36,9 тысяч рублей, или на 19,4% от общей задолженности. Прирост долгов более 50 тысяч рублей наблюдался у 11 субъектов. Наибольший прирост отмечается в Московской области (66 тысяч рублей), ЯНАО (64 тысячи рублей), на Чукотке (63 тысячи рублей), в Туве (61 тысяча рублей) и в Санкт-Петербурге (59 тысяч рублей).

По прогнозам экспертов, в 2020 году темпы розничного кредитования замедлятся, но по-прежнему будут опережать динамику зарплат. Прирост кредитования физических лиц будет на уровне 15% против прироста зарплаты в 5-8%. Таким образом, отношение задолженности и зарплаты по итогам 2020 года может увеличиться еще на 3-5 процентных пунктов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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