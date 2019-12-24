В российских торговых центрах продается подделок на 25 млрд рублей

В торговых центрах России наблюдается засилье контрафактной продукции. В основном подделки реализуются на так называемых «островках» – киосках и прилавках, расположенных в проходах между основными магазинами. Большинство продавцов таких торговых точек знают, что торгуют поддельными товарами.

По данным BrandMonitor, доля контрафакта в объектах островной торговли доходит до 60%. Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа в ТЦ превышает 25 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Чаще всего подделки можно встретить среди детских игрушек, аксессуаров для электроники, сумок и рюкзаков.

69% продавцов из торговых центров в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске, участвовавших в опросе, знают, что торгую контрафактом. Остальные предпочитают скрывать факт торговли подделками, хотя это и было доказано в ходе контрольных закупок. Больше половины торговцев не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт. Еще 35% считают, что торговля подделками легальна. 73% жителей России совершают покупки на «островках».

В торговых центрах киоски с контрафактом могут располагаться в 5-10 метрах от официальных точек продаж производителей. Вместе с тем, в сегменте аксессуаров в низких ценовых категориях, продаваемых в нестационарных точках в торгцентрах, велика доля китайских брендов, это не подделки, но у потребителей также могут возникать вопросы к качеству таких товаров.

По словам экспертов, кардинально ситуацию может изменить внедрение маркировки и работающие онлайн-кассы. Сейчас же владельцев торгцентров не волнует, продает ли их арендатор контрафакт или нет, так как ответственность за это несет арендатор.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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