Военным увеличат оклады и пенсии

Оклады российских военнослужащих в ближайшие два года будут увеличены на 7%, то же касается размеров пенсий военных пенсионеров. Об этом рассказала заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. Так, 2020 следующем году оклады будут увеличены на 3%, а в 2021, соответственно, на 4%.

В связи с тем, что расчет пенсий производится на основании действующих окладов денежного содержания военных, вырастут и размеры пенсий военных пенсионеров, пишут «Известия».

Кроме того, принято решение расширить компенсации военным за аренду жилья, сообщила Швецова. На сегодняшний день компенсации получают офицеры и прапорщики. Их размер определяется, исходя из числа членов семьи и средней стоимости аренды жилья в конкретном регионе.

Со следующего года компенсации начнут получать контрактники в званиях солдат, сержантов, матросов и старшин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.12.19

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