Продолжительность жизни россиян будет ниже запланированной Путиным

Обновленный прогноз Росстата не предполагает выхода на естественный прирост населения даже в оптимистичном сценарии вплоть до 2035 года, а продолжительность жизни не достигнет прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 лет – в 2030 году.

По расчетам ведомства, исходя из среднего варианта, общая численность населения России в начале 2020 года составит 146,7 млн человек, а к 2036 году произойдет убыль до 142,9 млн человек. В Росстате добавили, что общая убыль населения в 2035 году составит 134,9 тыс. человек, прирост населения за счет мигрантов на протяжении всех 15 лет будет сохраняться на уровне около 260 тыс. человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за десять месяцев уходящего года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из данных Росстата следует, что за январь – октябрь 2019 года превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек.

Из прошлогоднего прогноза (конец 2018 года) следовало, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году составит 73,4 года и 76,4 года – в 2030 году. Выход же на прописанные в майском указе показатели был описан в самом оптимистичном прогнозе от прошлого года.

Согласно новому прогнозу Росстата, в среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году вырастет до 75,5 лет, а в 2030 году – до 77,5 лет. При этом в высоком варианте прогноз продолжительность жизни вырастет до 76,8 лет в 2024 году (на 78 лет, согласно прогнозу, выйдем лишь в 2027 году) и до 79,7 лет в 2030 году (80 лет в этом сценарии продолжительность жизни достигнет в 2031 году).

Выйти на естественный прирост населения в России не удастся даже в самом оптимистичном сценарии даже к 2035 году. В 2020 году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи это уточнение не производится. Следующий демографический прогноз Росстат представит уже в 2021 году на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.19

Путешествия через онлайн-сервисы на Урале покупают в основном женщины. / Захарова анонсировала интригующие меры против США, остановивших «Северный поток – 2». / «Путин будет уходить на пике»: эксперт назвал главные риски 2020 года. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»