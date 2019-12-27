Названы регионы России, куда граждане готовы переехать ради работы

Роструд опубликовал результаты мониторинга резюме. По данным исследования, шестой ищущий работу россиянин готов к переезду в другой регион.

«При этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Их указали в качестве наиболее предпочтительных для переезда», – рассказали в Роструде.

Также соискатели готовы поехать в Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московскую и Тюменскую области, Красноярский край и Новосибирскую область.

Каждый второй россиянин, ищущий работу в нефтегазовом секторе, готов к переезду. В частности, среди геофизиков не прочь поменять место жительства 50%, среди проходчиков – 52, операторов по добыче нефти и газа – 46%, и геологов – 49%.

Значительно меньше доля готовых к переезду среди инженеров и архитекторов – 27%. Уехать в другой регион ради работы готов каждый третий ветеринар, 35% геодезистов и 40% врачей.

В России действует государственная программа по развитию трудовой мобильности. Работодатели получают финансовую поддержку в размере от 225 тысяч до 1 млн рублей для привлечения необходимых специалистов из другого региона. Эти деньги компания может потратить на переезд, жилье для работника и его обучение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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