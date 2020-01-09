Россия запретила китайские рыбу и креветки – они опасны для здоровья

Россия ввела запрет на поставки из Китая продукции аквакультуры с 9 января. Под ограничительную меру попали угорь, тилапия, осетр, форель, некоторые виды креветок, а также замороженные морские коктейли из этих видов гидробионтов.

Временное эмбарго введено по итогам инспекции китайских предприятий, проведенной специалистами Россельхознадзора с 14 по 27 декабря 2019 года. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, связанные с плохим контролем за безопасностью выпускаемой продукции аквакультуры, риском скрытого применения лекарственных средств и гормонов при выращивании рыбы и ракообразных. Также в числе претензий к предприятиям КНР – отсутствие контроля за хранением рыбы и сырья. Так, во время инспекции на предприятиях обнаружил продукцию 2013 года выпуска.

По данным российского контрольного ведомства, в прошлом году специалисты более 40 раз выявляли опасную рыбопродукцию из Китая, в том числе продукцию аквакультуры. В рыбе и морепродуктах было обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов – ртути, мышьяка и кадмия. Китайская сторона при этом предпочла не проводить расследования по выявленным нарушениям.

Кроме того, в ведомстве указали, что действующая в КНР система экспортной ветеринарной сертификации не дает никаких гарантий, что поставляемая в Россию продукция выработана именно на заявленном в качестве производителя предприятии и соответствует требованиям безопасности.

Стоит отметить, что КНР является крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Россию.

Как сообщал «Новый День», с 6 января запрещены поставки цитрусовых из Китая в РФ после того, как в китайских мандаринах были обнаружены опасные карантинные микроорганизмы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.20

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