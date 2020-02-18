Антимонопольщики хотят заменить квоты на вылов рыбы аукционами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила заменить принцип распределения квоты на вылов рыбы в РФ электронными аукционами. По словам экспертов, нововведение привет к оттоку рыбопродукции с российского рынка.

Изменения в распределении квот на вылов рыбы предусмотрены проектом указа президента «О Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы», подготовленным ФАС. Предложения ФАС перейти к распределению прав на добычу водных биоресурсов на аукционах получили и в Росрыболовстве, передает «Интерфакс».

В частности, «предлагается реформировать действующий порядок предоставления прав на добычу (вылов) водных биоресурсов путем перехода от «исторического принципа» к распределению прав на добычу (вылов) водных биоресурсов на аукционах в электронной форме на электронных площадках». Инициатива находится на стадии обсуждения, уточнили в Росрыболовстве.

Стоит отметить, что ФАС не впервые поднимает вопрос о пересмотре принципа распределения квот на вылов рыбы. Ранее актимонопольщики предлагали проводить аукционы один раз в 3-5 лет. Планировалось, что на них будут продавать только часть тех квот, которые распределялись по историческому принципу.

Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков предложение ФАС не поддерживает. «То, как легко предлагается пересмотреть государственную гарантию в виде распределенных на 15 лет квот, – это сигнал не только для рыболовной, но и для других отраслей», – сказал он.

По мнению Гудкова, рыбакам станет еще выгоднее экспортировать продукцию за рубеж. При этом труднее станет и переработчикам. «Аукционный механизм никоим образом не приведет к насыщению внутреннего рынка – наоборот, он будет стимулировать отток продукции на зарубежные рынки», – подчеркнул эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.02.20

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