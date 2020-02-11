Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов

У Белоруссии нет выходов в море, однако это не мешает республике зарабатывать на экспорте морской рыбы, вылавливаемой в российской акватории. По словам экспертов, прибыль белорусских компаний, которые получают квоты от России, может достигать 20 млн долларов в год.

18 лет назад Минск и Москва заключили соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, пишет BFM. Ежегодно две компании, зарегистрированные в России, но наполовину принадлежащие структурам из Белоруссии, получают бесплатные квоты на вылов рыбы в водах Балтийского и Баренцева морей.

Примечательно, что на белорусский рынок выловленная рыба не поступает. «Есть предположение, что эта рыба уходит напрямую на экспорт в какие-то другие страны. Объем квот, которые Белоруссия получила за последние 15 лет, – это примерно 75 тысяч тонн рыбы было выловлено в акваториях. Рыночная стоимость этой рыбы примерно 200 млн долларов. Ориентировочно около 20 млн в год каждый год Белоруссия получает возможность зарабатывать», – рассказал cоорганизатор экспертной инициативы «БелоРусский диалог» Дмитрий Болкунец.

Другие участники рыболовной отрасли, которые занимаются оптовыми поставками рыбопродукции, заявили, что знают о деятельности этих российско-белорусских компаний, но рыбу у них не закупают, так как условия у них «специфические». О каких именно условиях идет речь, издание не раскрывает.

Директор мурманской компании «Северный купец» Роман Кулик подтверждает, что соглашение о вылове действительно дает неплохой доход Белоруссии. «Вся преференция заключается в наличии квот на треску и пикшу. Надо осознавать, что квота стоит денег. Это актив, который государство бесплатно дало рыбакам (не важно, российским или белорусским), закрепило на 15 лет и все. Дали какой-то компании – белорусской или небелорусской – 3 тысячи тонн трески. Все они уже посчитали, сколько они заработали. Причем даже не надо иметь пароходы, можно взять в аренду любое судно, потому что избыток сейчас самих мощностей. Себестоимость вылова трески – максимум 1,5 доллара при цене 4 доллара. Понятно, что автоматом зарабатывается и неплохо», – пояснил Кулик.

Подобная ситуация сложилась с поставками братской республике российской нефти. Белоруссия закупала дешевую нефть из РФ и с выгодой для себя ее перепродавала. Не так давно Минск попросил увеличить квоты на добычу российских биоресурсов. Не исключено, что Москва согласится на новые условия.

Минск, Москва, Зоя Осколкова

Минск, Москва. Другие новости 11.02.20

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