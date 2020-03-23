Российская пшеница подорожала и обогнала по цене нефть

Стоимость пшеницы на российском рынке увеличилась на 1 тысячу рублей и достигла почти 13,3 тысячи рублей за тонну. Таким образом, был достигнут исторический максимум, а цена зерна превысила стоимость российской нефти. Экспортеры с негативом отнеслись к такому уровню котировок, а аналитики спрогнозировали дальнейший рост цен.

Средние цены на продовольственную пшеницу в России выросли сразу на 1,02 тысячи рублей, до 13,27 тысячи рублей за тонну, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет «Совэкона». В результате зерно стало дороже нефти: тонна топлива марки Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тысячи рублей.

По словам экспертов, цены на пшеницу подстегнули резкое падение рубля и слухи о возможном ограничении экспорта. При этом, несмотря на падение остальных рынков, стоимость зерна на мировых рынках только увеличивалась.

Рост локальных цен в первую очередь определяется аппетитами производителей, которые, ориентируясь на возросший курс доллара, считают «сверхдоходы» российских экспортеров и завышают внутренние цены, удерживая объемы. Часть держателей зерна заняла выжидательную позицию. «Еще неизвестно, по какой цене придется приобретать, например, импортные средства защиты растений», – говорит один из аналитиков.

Кроме того, на ситуацию влияет пандемия коронавируса, из-за которой закрываются границы и нарушаются логистические цепочки. Производители имеют все шансы остаться со своим зерном до следующего урожая. Впрочем, такая ситуация продлится недолго: для экспортеров российская пшеница после резкого роста может оказаться слишком дорогой.

Очевидно, что удорожание зерна на внутреннем рынке вызовет недовольство основных потребителей, мукомолов и животноводов, которые начнут давить на Минсельхоз с целью введения каких-либо ограничений.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.03.20

Заместителя главы УМВД по Курганской области задержали за мошенничество. / В Курганской области бухгалтер ТСЖ украла у жильцов миллион рублей. / Удаленка ставит под угрозу корпоративные и личные данные. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»