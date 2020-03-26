российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 марта 2020, 16:14 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Мукомолы предрекли дефицит муки в России

В России может возникнуть дефицит муки. Из-за ослабления рубля и роста цен на пшеницу на мировых рынках производители зерна резко увеличили его стоимость для мукомолов.

О проблемах в отрасли сообщил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич в письме главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. «На фоне общего кризиса и падения курса рубля финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь двух-трех недель», – указывается в обращении, опубликованном на сайте союза.

Ослабевший рубль сделал выгодным экспорт пшеницы за рубеж. В результате сельхозпроизводители отказываются от поставок зерна на мукомольные предприятия или устанавливают «сверхвысокую» для внутреннего рынка. «При таких ценах на зерно (порядка 15 тысяч рублей за тонну) и муку (примерно 17 тысяч рублей за тонну) мельницы на каждой тонне муки понесут убытки до 4 тысяч рублей», – указывает Гуревич.

Кроме того, глава союза мукомолов напомнил про лишение предприятий субсидий в виде льготных кредитов в 2017 году, которые, по его словам, позволяли «хоть как-то сводить концы с концами». «Сложившаяся ситуация чревата возникновением дефицита муки на рынке РФ», – заключил Гуревич.

Как ранее сообщал «Новый День», стоимость пшеницы на российском рынке увеличилась на 1 тысячу рублей и достигла почти 13,3 тысячи рублей за тонну. Таким образом, был достигнут исторический максимум, а цена зерна превысила стоимость российской нефти.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.03.20

В Курганской области опасаются серьезного наводнения. / В Тавде отменили городскую ярмарку из-за указа по коронавирусу. / В Екатеринбурге продают маски по 60 рублей за штуку (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Российская пшеница подорожала и обогнала по цене нефть

Метки / Рост цен

В СовФеде заявили о резком росте цен на медицинский спирт

«Это хамство нефтяных олигархов»: цены на бензин в России продолжат расти

В России подорожают тонометры и ингаляторы

Аналитики предупредили о риске финансового кризиса в РФ

Российские кондитеры предупредили о росте цен на сладости

Россияне стали экономить в продуктовых магазинах

Российским сахарным заводам грозит закрытие

Квартиры в новостройках подорожали до рекордного уровня

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен,