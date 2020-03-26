Мукомолы предрекли дефицит муки в России

В России может возникнуть дефицит муки. Из-за ослабления рубля и роста цен на пшеницу на мировых рынках производители зерна резко увеличили его стоимость для мукомолов.

О проблемах в отрасли сообщил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич в письме главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. «На фоне общего кризиса и падения курса рубля финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь двух-трех недель», – указывается в обращении, опубликованном на сайте союза.

Ослабевший рубль сделал выгодным экспорт пшеницы за рубеж. В результате сельхозпроизводители отказываются от поставок зерна на мукомольные предприятия или устанавливают «сверхвысокую» для внутреннего рынка. «При таких ценах на зерно (порядка 15 тысяч рублей за тонну) и муку (примерно 17 тысяч рублей за тонну) мельницы на каждой тонне муки понесут убытки до 4 тысяч рублей», – указывает Гуревич.

Кроме того, глава союза мукомолов напомнил про лишение предприятий субсидий в виде льготных кредитов в 2017 году, которые, по его словам, позволяли «хоть как-то сводить концы с концами». «Сложившаяся ситуация чревата возникновением дефицита муки на рынке РФ», – заключил Гуревич.

Как ранее сообщал «Новый День», стоимость пшеницы на российском рынке увеличилась на 1 тысячу рублей и достигла почти 13,3 тысячи рублей за тонну. Таким образом, был достигнут исторический максимум, а цена зерна превысила стоимость российской нефти.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.03.20

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