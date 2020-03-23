Бывший управляющий администрации Алтая получил срок за взятку

В Алтайском крае суд вынес приговор бывшему управляющему делами администрации региона Алексею Белобородову. Как сообщили в пресс-службе СКР, Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате, с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.6 ст.290 и ч.4 ст.160 УК РФ).

В суде доказано, что в 2013 году Белобородов обратился к своему знакомому директору ООО СК «РемСтрой» Фоканову, предложив стать единственным подрядчиком на объектах, подведомственных управлению делами администрации края. Нарушив всевозможные законы, Белобородов заключил договор на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов.

За данную услугу с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого строительных материалов на общую сумму более 3,6 млн рублей.

Кроме того, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве директора строительной компании похитил более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных управлению делами администрации края, которые на самом деле не проводились либо проводились по завышенной стоимости. Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Суд приговорил злоумышленника 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 4 млн рублей, запрету занимать государственную должность сроком на 6 лет.

Барнаул, Иван Гридин

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