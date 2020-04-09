«Самая глубокая рецессия с 30-х годов», – эксперты оценили ущерб мировой экономике от COVID-19

Пандемия коронавируса нового типа может стоить мировой экономике более $5 трлн в ближайшие два года, следует из экспертного исследования JPMorgan Chase, на которое ссылается Bloomberg.

По мнению аналитиков, мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Эксперты JPMorgan Chase считают, что ущерб для мировой экономики из-за пандемии составит $5,5 трлн. Впрочем, спад будет непродолжительным, полагают они. Тем не менее, авторы исследования подчеркивают, что национальным экономикам понадобится время, чтобы выйти из кризиса. По оценкам экспертов, мировой ВВП сможет вернуться докризисным показателям не раньше 2022 года, несмотря на предпринимаемые странами масштабные меры поддержки бизнеса.

При этом эксперты заявили о необходимости скоординированных действий стран как в борьбе с COVID-19, так и в стимулировании экономики – только в этом случае можно избежать второй волны пандемии и затяжного кризиса.

Ранее во Всемирной торговой организации (ВТО) заявили, что пандемия коронавируса сократит объем мировой торговли на 13-32%. Эксперты организации указали, что более точный прогноз составить невозможно из-за неопределенности последствий беспрецедентного эпидемиологического кризиса.

В свою очередь в Международной организации труда предупредили о «самых масштабных» последствиях пандемии для рынков труда. По ее оценке, при лучшем сценарии развития «коронавирусного» кризиса работу могут потерять 5,3 млн человек, а при худшем – 25 млн.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.04.20

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