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Прогноз: мировая торговля сократится на треть

Пандемия коронавирусной инфекции сократит объем мировой торговли на 13-32%, считают во Всемирной торговой организации (ВТО). Как отмечают эксперты, более точный прогноз составить невозможно из-за существующей неопределенности последствий беспрецедентного эпидемиологического кризиса.

В ВТО полагают, что темпы падения мировой торговли в этот раз будут более серьезными, чем во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Восстановление будет зависеть от продолжительности пандемии и действий властей.

«Это первый эпидемиологический кризис, который заставил государства принять беспрецедентные меры для защиты жизней людей, – цитирует «Интерфакс» гендиректора ВТО Роберто Азеведо. – Неизбежное в связи с этим сокращение объемов торговли и производства будет иметь болезненные последствия для домовладельцев и бизнеса, помимо страданий, связанных непосредственно с болезнью».

Как считают в организации, кризис 2020 года имеет схожие черты с тем, что происходил в 2008-2009 годах, однако в то время не вводились ограничения на передвижения и социальное дистанцирование – но такие меры «влекут за собой такие последствия для рынка труда, а также транспортного сектора, каких не было в период прошлого кризиса», – подчеркнули в ВТО.

Москва, Татьяна Дорофеева

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