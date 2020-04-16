Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов из-за пандемии и обвала нефти

Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг богатейших россиян. Первое место в списке занял глава холдинга «Интеррос», основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин» Владимир Потанин. По оценке издания его состояние составляет $19,7 млрд. В предыдущем рейтинге он занимал шестую строчку с $18,1 млрд.

На втором месте, как и в прошлом году, оказался владелец НМЛК Владимир Лисин – за год его состояние сократилось с $21,3 млрд до $18,1 млрд. Тройку лидеров замыкает лидер прошлогоднего рейтинга, основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд).

Далее в рейтинге следуют глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с семьей ($16,8 млрд) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов с $15,2 млрд.

В топ-10 списка также вошли член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($14,4 млрд), основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($13,4 млрд), совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($13 млрд), член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($12,5 млрд) и основной владелец инвесткомпании Millhouse Роман Абрамович ($11,3 млрд).

Впервые в рейтинг попали создатели разработчика игр Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы, занявшие 34-е и 35-е место с состоянием по $3,1 млрд. Еще один новичок в списке – дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия, которой принадлежит пакет в девелоперской компании TPS Real Estate. У нее 191-е место с состоянием $500 млн.

Всего в списке представлены 200 бизнесменов, из них 102 – миллиардеры. Их совокупное состояние за год сократилось на $40 млрд и составило $456 млрд. Forbes объясняет такую динамику обвалом на финансовых рынках в начале текущего года из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса нового типа.

Отмечается, что в этом году «входной билет» в список подешевел на $100 млн – до $400 млн.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.04.20

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