Forbes назвал имена богатейших россиян

Американский журнал Forbes опубликовал список богатейших людей мира, в который вышли 99 россиян. Как следует из рейтинга, самым состоятельным в России является президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, его капитал оценивается в $19,7 млрд.

На втором месте председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $18,1 млрд, на третьем – председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон с $17,1 млрд, который в прошлом году возглавлял список, когда его капитал оценивался в $24 млрд.

Четвертую строчку в списке богатейших россиян занимаем председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ($16,8 млрд), пятую – президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($15,2 млрд).

Замыкают топ-10 – член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко ($14,4 млрд), основатель и основной акционер «Холдинговой компании ЮэСэМ» Алишер Усманов ($13,4 млрд), председатель набсовета «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($13 млрд), председатель комитета по назначениям и вознаграждениям «Еврохима» Андрей Мельниченко ($12,5 млрд) и основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович ($11,3 млрд).

Стоит отметить, что в общемировом списке богатейших людей планеты занимает основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $113 млрд. На втором месте сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($98 млрд), на третьем – владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья ($76 млрд).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.04.20

Россияне сбегают от семей на съемные квартиры. / Дорогое «удовольствие»: экономисты подсчитали, во что обойдется России коронавирусный карантин. / Коронавирус вмешался в церемонию передачи благодатного огня в Иерусалиме. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»