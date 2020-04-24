Россияне начали забирать иностранную валюту с банковских счетов

Центробанк зафиксировал рекордный отток иностранной валюты со счетов российских банков. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте регулятора.

По данным ЦБ, остатки на валютных депозитах россиян в начале марта составляли 94,3 млрд долларов. В начале апреля эта сумма снизилась до 89,3 млрд. Таким образом, отток составил 5 млрд долларов, или 5,3%. Это является рекордом за всю историю подсчетов, начиная с 2008 года.

В то же время остатки на рублевых депозитах населения выросли. Рост составил 20 млрд рублей. Общая сумма вкладов оценивается 24,5 трлн рублей.

По мнению экспертов, отток валюты с депозитов вызван двумя факторами. Во-первых, это обвал курса рубля, обусловленный резким снижением стоимости нефти из-за разрыва сделки ОПЕК+ 6 марта. Во-вторых, на настроения граждан может влиять анонсированный налог на банковские вклады. Под него будут попадать и валютные депозиты, пересчитанные по курсу Центробанка.

Москва, Зоя Осколкова

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