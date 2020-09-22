Россияне вновь опустошают валютные вклады

В России возобновился отток с валютных счетов. До этого россияне активно забирали из банков иностранные деньги в апреле. Что касается рублевых вкладов, то объем средств на них также уменьшается. Об этом свидетельствует статистика Центробанка.

В августе россияне забрали со счетов и депозитов 405,2 млн долларов. Таким образом, на 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до 89,2 млрд долларов. Регулятор не приводит причины оттока.

В то же время существенно замедлился прирост вкладов населения в рублях. Если вычесть из статистики объем средств на эксроу-счетах, которые используются при покупке недвижимости по договорам долевого участия, то российские банки в августе зафиксировали отток рублевых сбережений граждан, пишет РБК.

С мая по июль граждане пополняли счета и депозиты, но положительная динамика не компенсировала отток валюты из банков, который наблюдался на пике кризиса и пандемии, в марте-апреле. Тогда физлица сняли с валютных вкладов около 6 млрд долларов.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что снижение ключевой ставки Банка России ведет к уменьшению ставок по депозитам. Падение доходности подталкивает россиян к тому, чтобы искать более выгодные способы вложения средств.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.09.20

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