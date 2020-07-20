Почти треть россиян заберут вклады из банков после понижения ставок

Около 30% клиентов российских банков готовы забрать деньги с депозитов при дальнейшем повышении ставок. Россияне уже рассматривают другие варианты инвестиций. Об этом свидетельствуют данные исследования проведенного «Росгосстрах банком» и НАФИ.

В настоящее время, по данным Центробанка, ставки по вкладам десяти крупнейших российских кредитных учреждений находятся в диапазоне от 4,63% с 4,8%.«В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, почти треть (30%) – заберет все средства из банка, а еще 2% – заберут средства частично», – приводит результаты опроса РИА «Новости».

12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления, если им придется закрыть вклад. 7% опрошенных заявили, что будут вкладываться в золото, 6% – в облигации, 4% – в недвижимость.

При этом молодежь более мобильна в обращении с имеющимися накоплениями и чаще рассматривает в качестве инвестиций акции и недвижимость, тогда как старшее поколение больше доверяет вложениям в драгоценные металлы.

В случае волатильности на валютном рынке 68% россиян оставят свои сбережения в банках без изменений, 16% респондентов обменяют их на валюту, а 6% опрошенных частично потратят, снимут со счета или продадут часть валюты.

В опросе приняли участие 1200 россиян старше 21 года, проживающие в городах с населением от 100 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.07.20

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