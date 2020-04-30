Росрыболовство предложило позволить рыбакам-любителям продавать улов

Росрыболовство предложило внести поправки в законодательство, которые позволили бы рыбакам-любителям продавать свои уловы. Ведомство разработало концепции и направило их на согласование главам регионов, говорится в письме за подписью заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, пишет РБК.

На сегодняшний день любительская рыбалка в России разрешена для «удовлетворения личных целей», а также в рамках физкультурных и спортивных мероприятий. Кроме того существует суточная норма вылова, которая варьируется от региона к региону и в среднем не превышает 5 кг рыбы на человека.

По действующему гражданскому законодательству рыбак приобретает на добытый улов право собственности и в праве распоряжаться им на свое усмотрение. Однако любительское рыболовство признано деятельностью в целях удовлетворения личных потребностей, потому вылов рыбы с целью продажи не возможен, поясняют юристы.

В связи с этим Росрыболовство предлагает закрепить норму, которая позволила бы продавать излишки улова «без сложных административных процедур и бумажной волокиты». Сейчас рыбаки-любители находятся в неравном положении по отношению к охотникам или сборщикам дикоросов, которым добытую продукцию продавать можно.

Ведомство предлагает разрешить рыбакам продавать улов на ярмарках, рынках или в других специализированных местах. Для этого предлагается ввести рыболовный билет, который будет подтверждать право на продажу. Разработан и второй подход – отнести продажу рыбаками-любителями улова к предпринимательской деятельности. В этом случае рыбаки должны будут сдавать улов в пункты приема и платить налоги.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.04.20

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