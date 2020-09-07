Госдума решит, позволить ли рыбакам-любителям торговать рыбой

Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, которую возглавляет вице-премьер Виктория Абраменко намерена в скором времени рассмотреть вопрос о создании правового механизма позволяющего россиянам продавать уловы любительской рыбалки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копии документов.

Так, по словам представителя Минсельхоза, прежде всего необходимо создать правовой механизма, который позволит рыбакам-любителям реализовывать улов. Позволить рыбакам легально продавать уловы просили власти Мурманской области. Президент России Владимир Путин просил проработать данный вопрос. «Мы вышли с этой инициативой, чтобы решить две важные задачи: расширить легальную самозанятость населения и увеличить предложение рыбы и рыбной продукции для северян», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона считает, что, возможность продажи даров моря владельцам общепита будет полезна всем, и позволит поднять экономические показатели.

На сегодняшний день, согласно закону «О любительском рыболовстве» граждане могут заниматься рыбалкой только «для удовлетворения личных целей». Кроме того, для них установлена суточная норма вылова. Например, в Москве и Московской области в день можно выловить из расчета на человека, участвующего в процессе вылова, можно увезти домой или приготовить на берегу трех судаков, пять щук, 30 раков, общим весом не более 5 кг. В противном случае добычу следует отпускать или ехать домой.

Законопроект предлагает разрешить рыбакам-любителям продавать уловы, как это делают садоводы- любители – на рынках и ярмарках, а также отдавать добычу на перепроизводство. Подтверждать право на законную продажу добытой рыбы граждане должны будут с помощью нового специального документа – «рыболовного билета». При этом приемщики должны будут проводить ветеринарный контроль продукции. Ввиду социальной направленности, доходы рыбаков-любителей от продажи рыбы предлагается освободить от налогов.

По оценкам экспертов, на долю рыбаков-любителей приходится не более 3-4% от общего объема добытой в России рыбы, что составляет 150-200 тыс. тонн.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.09.20

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