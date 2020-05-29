В России доля просроченных микрозаймов достигла рекордных значений

В апреле доля проблемных займов, выданных микрофинансовыми организациями, достигла 40%, что является рекордом с 2016 года. Такие данные приводит бюро кредитных историй «Эквифакс». Эксперты заявляют, что в будущем доля просрочки может вырасти до 50%.

Проблемными считают займы, по которым допущена просрочка более чем на 90 дней. В апреле число таких микрокредитов выросло до 4,5 млн, в денежном эквиваленте – 51,3 млрд рублей, передает РБК. Доля просроченных займов стабильно растет: 38% на 1 апреля, 35,9% на 1 марта.

Ссуды с ранней просрочкой в статистику не попадают, но их количество тоже увеличилось, говорит гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин: «Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд рублей».

Большинство игроков микрофинансового рынка признают ухудшение платежной дисциплины заемщиков на фоне пандемии. По данным онлайн-платформы Webbankir, 15% заемщиков потеряли работу за время карантина, а 35% столкнулись с падением доходов.

По словам экспертов, чаще всего займы в МФО берут работники сферы услуг, рабочие, доход которых имеет сдельный характер. Как ранее сообщал Центробанк, больше половины микрозаймов в России (53,7%) выдаются заемщикам, которые платят по кредитам более 50% ежемесячного дохода.

По оценкам аналитиков, объем проблемной задолженности может превысить 50% совокупного портфеля компаний. Ухудшение ситуации может произойти летом либо в начале осени, когда работодатели, поддерживавшие бизнес, исчерпают такие возможности и будут вынуждены продолжить сокращение персонала.

Москва, Зоя Осколкова

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