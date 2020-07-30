Часть президентских выплат для детей ушла на погашение микрозаймов

Россияне, получившие единовременные пособия на детей, потратили часть денег на погашение долгов перед микрофинансовыми организациями. Об этом свидетельствует исследование платежного сервиса CloudPayments, основанное на данных 133 МФО.

Период выплат детских пособий пришелся на рост платежей по микрозаймам, пишет РБК. Со второй недели июня, когда россияне стали получать первые единовременные выплаты на детей, у микрофинансовых организаций значительное улучшилась собираемость долгов. Аналитики также зафиксировали всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян. Эту тенденцию подтвердили МФО, которые входят в топ-10 на российском рынке.

Хуже всего ситуация с погашением долгов перед МФО обстояла в период майских праздников и в первых числах июня, когда выплаты сократились на 20-30%. Пик погашений пришелся на 1 июля – старт второго этапа господдержки. По словам экспертов, у клиентов увеличился уровень определенности, в отличие от кризисного периода, когда они предпочитали придержать свободные деньги у себя.

«На наш взгляд, изменение тренда связано с тем, что полученные пособия помогли людям улучшить свое финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги», – объяснил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Напомним, в июне россиянам начали выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 млрд рублей. Такие выплаты были обеспечены по распоряжению президента России Владимира Путина, они стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

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