Число просроченных долгов по микрозаймам в России увеличилось почти вдвое

Микрофинансовые организации фиксируют рост просроченной задолженности в первом квартале текущего года. По словам экспертов, динамика еще не учитывает эффект пандемии и режима самоизоляции. Наибольший рост просрочки будет заметен ближе к лету.

Количество просроченных более чем на 90 дней долгов на конец марта 2020 года выросло на 47% по сравнению с первым кварталом прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Доля просроченной задолженности за указанный период увеличилась на 5,2 процентных пункта (п. п.), до 38,5%.

Аналитики считают, что на это повлияли два фактора: развитие собственных эффективных служб по взысканию, из-за чего такие займы не продаются с баланса третьим лица, а также неудачне попытки МФО, попавших под повышенное регуляторное давление, диверсифицировать свои бизнес-модели.

Что касается снижения экономической активности из-за пандемии коронавируса и связанного с ней падения доходов граждан, то это начнет отражаться в отчетности МФО лишь по итогам апреля-июня. Существенная часть россиян, берущих микрозаймы, занята в специальностях, которые наиболее сильно пострадали от введенных ограничений. Их доход снизился, они не могут возвращать долги.

По оценкам рейтингового агентства АКРА, в следующие 12 месяцев потенциально проблемная задолженность в сегменте МФО может существенно превысить половину совокупного портфеля.

Москва, Зоя Осколкова

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