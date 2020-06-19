Экспертиза антисептиков в России резко подорожала на фоне пандемии

Производители антисептиков пожаловались на резкий рост тарифов на сертификацию дезинфицирующих средств. Стоимость исследований качества достигает почти миллиона рублей. При этом цена проведения проверки проскочила во время пандемии.

Для вывода продукции на рынок компаниям надо провести проверку ее качества, которую осуществляют лишь два подведомственных Роспотребнадзору учреждения – ФБУН «НИИ Дезинфектологии» и ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», пишет «Коммерсант».

Ранее стоимость проведения исследования составляла около 100 тысяч рублей. В последнее время цена выросла, например, проверка кожных антисептиков для обработки рук стоит до 250-300 тысяч рублей, а дезинфицирующих средств – до 500-900 тысяч рублей за единицу.

Представители бизнеса пожаловались уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову. Многие из них перепрофилировали производства, пострадавшие от ограничений, введенных в период пандемии. Из-за того, что стоимость исследований увеличилась почти в десять раз, компании не могут вывести свою продукцию на рынок.

В свою очередь Титов обратился в ФАС и Росаккредитацию. ФАС уже проводит проверку. Более того, служба проинформировало о ситуации правительство РФ и органы прокуратуры.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.06.20

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