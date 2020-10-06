Почти половина дезинфицирующих средств в России признаны неэффективными

До 40% дезинфицирующих средств, которые продаются в российских магазинах, не подтверждают свою эффективность. Об этом сообщил советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов.

По его словам, антисептики не могут использоваться для тех целей, которые указаны в их инструкциях по применению. «Примеров таких масса. Мы постоянно анализируем рынок и видим, что проблем более чем достаточно», – подчеркнул эксперт.

Шестопалов сообщил, что в Ростовской области из более чем 10 средств, которые предлагаются медицинским организациям, только одно подтвердило эффективность, передает ТАСС.

На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору антисептика. Специалисты советуют всегда обращать внимание, на возбудителей какой этиологии воздействует дезинфицирующее средство. Например, антисептики с антибактериальным действием в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний могут не помочь, так как их эффективность в отношении вирусов не изучалась. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60-80 % изопропилового или этилового спирта.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.10.20

Треть сотрудников УрФУ переводят на дистант. / «Ситуация становится сложнее и драматичнее»: Собянин объявил о дополнительных антикоронавирусных мерах. / 12-летний мальчик умер от сердечного приступа из-за популярной компьютерной игры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»