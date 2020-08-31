Широкое применение антисептиков грозит человечеству смертельной опасностью

Широкомасштабное использование всевозможных антисептиков для рук ради профилактики заражения Covid-19 способно спровоцировать появление целого полчища устойчивых к новейшим антибиотикам супербактерий и агрессивных вирусов. Это может привести к пандемиям с высокой смертностью, предупредил член научно-консультативный палаты при британском British Institute of Cleaning Science, доктор Эндрю Кемп из Университета Линкольна.

Он отметил, что чрезмерное использование антисептиков для рук на основе спирта позволит множеству бактерий и вирусов адаптироваться и стать невосприимчивыми к широкому спектру противомикробных препаратов. Сейчас антисептики стоят в магазинах, при входе в метро, на вокзалы и в аэропорты, а также во всевозможные заведения. В итоге угроза появления супербактерий и опасных вирусов значительно возрастает.

Кемп утверждает, что в первую очередь необходимо уделять внимание мытью рук с мылом, что куда безопаснее применения различных растворов. Антисептики, по его словам, являются средством последней защиты, к которому следует прибегать только в самом последнем, экстренном случае, пишет The Daily Mail.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 31.08.20

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