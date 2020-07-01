53 российских региона вводят налоговый режим для самозанятых

Еще 53 региона присоединятся к эксперименту по введению налога для самозанятых. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

«Эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» расширяет свою географию. Регионам предоставлено право самим решать вопрос о присоединении к эксперименту», – отметили в ведомстве.

С 1 июля налог для самозанятых вводят 49 субъектов страны. Четыре региона присоединятся к эксперименту до конца месяца, передает РИА «Новости». Ранее самозанятым можно было стать лишь в 23 регионах России.

В ФНС добавили, что все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей. Эту сумму прибавят к существующему вычету в размере 10 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.20

Совбез ООН не поддержал призыв к продлению антииранских санкций. / Число миллиардеров в мире установило рекорд. / В Киев с линии фронта перебрасывают боевиков Нацгвардии для усмирения митингующих шахтёров. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»