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Вторник, 30 июня 2020, 17:35 мск

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Больше 80% российских бизнесменов сообщили о серьезной потере выручки

В период ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса 81% российских предпринимателей потеряли выручку на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елена Дубова сегодня в ходе встречи в Совете Федерации. По ее словам, не изменилась ситуация только у 5%, а возросшую выручку отметил лишь 1% представителей малого и среднего бизнеса, участвовавших в составлении «Бизнес-барометра страны» ТПП.

При этом 86% предпринимателей сказали, что система с кодами ОКВЭД не отразила их реальной ситуации, и больше половины сообщили о том, что не смогли воспользоваться никакими мерами поддержки. «Бизнес никогда не придавал особого значения тем ОКВЭДам, по которым регистрировали свою деятельность. Основная часть считала это пустой формальностью», – пояснила Дубова.

На предложение оценить период, необходимый для восстановления бизнеса, 64% опрошенных ответили, что потребуется от полугода до двух лет. 4% предпринимателей заявили об уходе в самозанятые, а 6% – сообщили, что даже не будут пытаться восстановить свое дело, поскольку это уже невозможно.

Основные проблемы, с которыми столкнулись бизнесмены – отсутствие средств на выплату зарплаты и арендных платежей, невозможность воспользоваться объявленными государством мерами поддержки, спад объемов продаж и потеря клиентов.

Среди опрошенных ТПП респондентов 37% занимаются бизнесом от 3 до 10 лет, 29% – более 10 лет, и столько же – от года до трех лет. Итоги третьего этапа «Бизнес-Барометра» будут подведены после 2 июля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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© 2020, РИА «Новый День»

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