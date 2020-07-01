Россияне стали меньше покупать мороженого и кваса

В России спрос на квас и мороженое резко упал по сравнению с прошлым годом. По всей видимости, сказался режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса.

В период с 1 по 22 июня продажи кваса упали на 15%, при этом средняя цена напитка выросла на 7% по сравнению с 2019 годом, сейчас она составляет 67 рублей, передает RT со ссылкой на результаты исследования компании «Такском».

Продажи мороженого снизились на 8%, цена на этот продукт в среднем возросла на 14% по сравнению с июнем прошлого года. Сейчас средняя стоимость одной порции мороженого составляет 66 рублей.

Аналитики «Такском» проанализировали более 19 млн кассовых чеков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.20

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