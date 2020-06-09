Врач рассказала об опасности мороженого

С приходом жары в России традиционно вырос спрос на мороженое. Какой вред несет для организма бесконтрольное поедание летнего лакомства, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.

Человеку, у которого нет проблем со здоровьем, можно не придерживаться нормы употребления мороженого. Главный вред холодного десерта в сахаре, которого в мороженом очень много.

«При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний холодного, как, например, какие-то болезни десен или зубов. Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму. Если вы следите за питанием, следует ограничивать количество мороженого. Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт», – рассказала Кашубина радио Sputnik.

В первую очередь нужно помнить, что сахар может испортить зубы детям, спровоцировать появление кариеса. После того как ребенок поел мороженое, необходимо почистить зубы.

Не рекомендуется употреблять холодный десерт тем, у кого есть аллергия на молоко или нехватка собственного фермента лактозы. «Если у вас непереносимость молока, потому что у вас не хватает собственного фермента лактозы, после мороженого вы можете испытывать неприятные симптомы в кишечнике. В таком случае лучше есть мороженое в небольшом количестве. Это не опасно, если это не аллергия на молоко. Но, как правило, люди с аллергией на молоко мороженое в принципе никогда не едят», – уточнила врач.

В то же время не стоит переживать, что употребление мороженого станет причиной простуды. «Мороженое не сможет так резко снизить температуру тела, чтобы человек пострадал от перепада температур. Сиплость голоса связана с тем, что замерзают голосовые связки. Это не опасно для здоровья и не скажется на самочувствии», – заверила Кашубина.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.06.20

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