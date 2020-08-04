Неприятные перспективы России: вторая волна Covid-19 больно ударит по экономике страны

Экономика России по итогам текущего года может продемонстрировать серьезное падение в случае масштабной второй волны пандемии новой коронавирусной инфекции. С таким прогнозом выступили аналитики Института экономики роста им. Столыпина.

По словам директора института, главы экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасии Алехнович, ВВП России за 2020 год рискует значительно сократиться при второй волне Covid-19. «С учетом сохраняющихся рисков второй волны как в России, так и в мире мы склонны полагать, что возможно сокращение ВВП в 2020 году до 8%», – приводит слова экономиста ТАСС. Эксперт объяснила, что такой сценарий возможен, поскольку российская экономика «подвержена сразу двум негативным факторам: падение стоимости энергоресурсов и сокращение деловой активности вследствие ограничительных мер основных несырьевых секторов».

Алехнович при этом подчеркнула, что отсутствие программы развития несырьевого сектора грозит привести Россию, по ее мнению, к «наиболее опасной ситуации» – «медленному восстановлению экономики и доходов населения темпами ниже среднемировых».

Эксперт в связи с этим предупредила, что дальнейшее падение доходов населения, сокращение производства и инвестиций в высокотехнологичные разработки, может лишить Россию «возможности расти темпами не ниже среднемировых показателей вплоть до 2025 года».

Ранее, в июле Центробанк России пересмотрел границы снижения ВВП в 2020 году – с 4-6% до 4,5-5,5%. В следующем году регулятор ожидает восстановительный рост российской экономики на 3,5-4,5%, а в 2022 году – на 2,5-3,5%.

В то же время Международный валютный фонд прогнозирует, что российская экономика потеряет в текущем году 6,6%. Всемирный банк ожидает падения экономики РФ на 6%, а Организация экономического сотрудничества и развития – на 8%.

Накануне Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ ухудшил оценку падения ВВП России с 3,8% до 4,5% по итогам текущего года. Аналитики при этом указали, что без введения кабмином мер поддержки МСБ и населения экономический спад составил бы 6,3%.

В свою очередь кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев высказал мнение, что коронавирус останется главным риском для российской экономики до конца 2020 года. Экономист полагает, что господдержка бизнеса и снятие ограничительных мер вряд ли смогут исправить ситуацию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.08.20

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