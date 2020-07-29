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Среда, 29 июля 2020, 18:43 мск

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Разрушительные процессы: российская экономика останется под коронавирусным колпаком

Коронавирус останется главным риском для российской экономики до конца 2020 года. Как считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев, в течение ближайших месяцев ситуация будет крайне напряженная – господдержка вряд ли сможет исправить ситуацию. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Коронавирус стал главным риском для российской экономики и, скорее всего, останется им до конца 2020 года», – сказал Алиев.

По его оценке, пять месяцев простоя запустили разрушительные процессы в экономике, поэтому снятие большинства ограничений и господдержка неспособны резко переломить ситуацию. «Российская экономика уже пять месяцев живет в условиях коронавирусного воздействия: ограничения сильно сдерживают экономическую активность в результате сильно просели доходы населения, малый бизнес, сектор туризма, международных авиаперевозок, а также почти вся промышленность. Отток капитала увеличится», – отметил экономист.

«Государство подготовило ряд программ финансовой помощи важным отраслям, но как это поможет покажет время. По моему мнению, эффект от господдержки будет не мгновенной. И ждать эффекта в течение нескольких месяцев не стоит», – уточнил Алиев.

Как считает эксперт, будущее экономики во многом зависит от общемировой ситуации. «Восстановление глобальной экономики может подтолкнуть инвесторов к приобретению рисковых активов. Это может укрепить рубль до 67- 68 рублей за доллар. Однако может быть и обратный сценарий: вторая волна и ввод новых ограничительных мер. Это сильно подкосит восстановление экономики», – подчеркнул Алиев.

При этом экономист отметил, что политический аспект и нарастающее санкционное давление могут значительно усугубить ситуацию «Если сработает негативный сценарий и все эти факторы сыграют против рубля, то можно ждать доллар и за 85 рублей. Масштабы ослабления будут зависеть от тактики и степени вмешательства финансового руководства», – считает он.

Как полагает эксперт, еще одним фактором, влияющим на российскую экономику, является способность Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и России договориться. «Цены на нефть и курс рубля взаимосвязаны. Если будет наблюдаться избыток, то ОПЕК будет искать баланс на рынке. И цены на нефть не сильно выйдут из коридора $ 40-50, и рубль будет торговаться на уровне 70-74 рублей за доллар», – заключил Алиев.

Москва, Мария Вяткина

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