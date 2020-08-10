Жители России назвали желаемый размер пенсий – суммы сильно выше средней зарплаты в стране

Жители России желали бы получать в среднем 59 тыс. рублей после выхода на пенсию. По их мнению, именно такая сумма обеспечит достойную старость. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка.

Мужчины при этом не прочь получать пенсию в размере 61 тыс. рублей, а женщины – 56 тыс. рублей. На наибольшую пенсионную выплату рассчитывают студенты – 62 тыс. рублей, а также люди с высшим образованием – 61 тыс. рублей, приводит ТАСС данные опроса.

Примечательно, что самые большие запросы у москвичей – они хотели бы получать в старости 92 тыс. рублей. Далее идут жители Владивостока (78 тыс. рублей) и петербуржцы (70 тыс. рублей). Самые скромные пенсионные ожидания отмечены в Ульяновске и Ярославле – по 48 тыс. рублей.

Исследование проводилось в июле текущего года в крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Ранее стало известно, что почти треть россиян (31%) хотели бы прекратить работать и уйти на пенсию досрочно до того, как им исполнится 55 лет, если им представится такая возможность. В то же время 69% не готовы к такому шагу, а 11% из них хотели работать и после 70 лет. Таковы данные опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, результаты которого обнародовало РБК.

Респонденты объясняют свое желание продолжать работать в том числе отсутствием финансовой подушки безопасности. Подавляющее число опрошенных (80%) признались, что не могут уйти на пенсию раньше, поскольку им не на что будет жить.

Отметим, что средняя пенсия в России, по данным Росстата, в 2020 году составляет около 15 тыс. рублей, а размер средней зарплаты приближается к 45 тыс.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.08.20

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