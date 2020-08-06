«Жить будет не на что»: у россиян нет денег, чтобы выйти на пенсию досрочно

Почти треть россиян (31%) хотели бы прекратить работать и уйти на пенсию досрочно до того, как им исполнится 55 лет, при наличии такой возможности. 69% не готовы к такому шагу, а 11% из них пожелали работать и после 70 лет. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, результаты которого приводит РБК.

Желание продолжать работать объясняется в том числе отсутствием финансовой подушки безопасности. Подавляющее число респондентов (80%) признались, что не могут уйти на пенсию раньше, так как им не на что будет жить. Только 4% участников опроса отметили, что у них достаточно сбережений, 3% надеются на помощь родственников, еще 13% рассчитывают на прочие источники дохода.

В то же время половина опрошенных (49%) заявили, что ничего не предпринимают для обеспечения себе лучшей жизни или оставить работу в более молодом возрасте. Люди признались, что у них нет возможности откладывать на старость, либо они не верят в возможность сохранить отложенные деньги. Еще 26% респондентов пока ничего не делают, однако планируют какие-либо действия в будущем.

Каждый четвертый участник опроса признался, что пытается обеспечить себе достойную жизнь на пенсии. Так, 8% из них копят деньги на старость на счете в банках или в виде наличных, 6% – приобрели или собираются купить недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду, 2% предпочли оформить индивидуальный пенсионный план. Еще 9% респондентов заявили, что «правильно» воспитывают детей и рассчитывают на их поддержку в старости.

Ранее опрос Райффайзенбанка показал, что большинство жителей крупных российских городов (75,5%) не откладывают деньги на будущую пенсию. Согласно результатам исследования, регулярно откладывают средства на старость только 8,3% респондентов, еще 16,3% делают сбережения периодически. 36,9% опрошенных признались, что хотели бы откладывать деньги, но не имеют такой возможности, еще 38,6% заявили, что не делают сбережений.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.08.20

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