Новая пенсионная система может оказаться пшиком: россияне не хотят копить на достойную старость

Лишь 5-10% россиян могут заинтересоваться новой пенсионной системой, предполагающей добровольное накопление пенсий. С таким прогнозом выступили эксперты Национального рейтингового агентства (НРА). Речь идет о новой системе добровольных пенсионных накоплений под названием «Гарантированный пенсионный продукт». О подготовке соответствующего законопроекта Минфин РФ объявил в сентябре. В ближайшее время ведомство представит документ на общественное обсуждение.

Гарантированный пенсионный продукт пришел на замену концепции об индивидуальном пенсионном капитале, которая так и не была утверждена из-за разногласий правительстве. В Минфине подчеркнули, что новая система будет добровольной.

По мнению экспертов НРА, новая накопительная пенсионная система не заработает, если граждане не переведут свои накопления, которые формировали в обязательной пенсионной системе. Аналитики убеждены, что этого на условиях полной добровольности подавляющее большинство россиян делать не будут.

По оценке НРА, максимальное ожидаемое число интересантов пенсионного новшества может составить 5-10% населения, пишут «Известия» со ссылкой на итоги исследования. Директор рейтингов финанcовых институтов НРА Юрий Ногин при этом отметил, что 10% – это самый оптимистичный прогноз. По его словам, «более реалистично ориентироваться на нижнюю планку».

В числе причин непопулярности нового проекта эксперты называют низкий уровень финансовой грамотности, усталость от пенсионных реформ и низкую доходность негосударственных пенсионных фондов.

Как сообщал «Новый День», Минфин 6 сентября заявил о том, что разработал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под названием «О гарантированном пенсионном продукте». Новый закон может вступить в силу с января 2021 года.

Документ направлен на согласование в Минтруд и в ближайшее время, как ожидается, будет представлен для общественного обсуждения, а затем внесен в кабмин. Проект предусматривает сохранность долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрацию накопительных счетов граждан специальным органом, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Также предполагается, что россияне смогут включить в гарантированный пенсионный продукт накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования. Однако будет ли этот процесс добровольным или обязательным, в Минфине тогда не уточнили. ЦБ и Пенсионный фонд поддержали предложенную новую систему.

Между тем, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект Минфина о гарантированном пенсионном продукте, высказала мнение, что россияне сейчас не готовы к таким изменениям, поскольку многие из них не имеют возможность копить средства на будущую пенсию. Она согласилась с тем, что практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире достаточно распространена, но заметила, что в России ее внедрение пока несвоевременно. «Сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», – пояснила она в интервью РИА «Новости». Более того, добавила спикер Совфеда, многие граждане не могут понять механизмов формирования пенсии из-за постоянных изменений в этой сфере. Россиян «окончательно запутали», полагает Матвиенко. По ее словам, шаги в совершенствовании пенсионной реформы «должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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