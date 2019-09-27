Откладывать на пенсию людям не из чего: Матвиенко разнесла очередную пенсионную реформу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект Минфина о гарантированном пенсионном продукте, который ведомство подготовило в начале сентября. По ее мнению, россияне сейчас не готовы к таким изменениям, поскольку многие из них не имеют возможность копить средства на будущую пенсию.

Председатель Совфеда в интервью РИА «Новости» согласилась с тем, что практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире достаточно распространена. Однако в России ее внедрение пока несвоевременно, полагает Матвиенко. «Сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», – пояснила она. Более того, добавила спикер Совета Федерации, многие граждане не могут понять механизмов формирования пенсии из-за постоянных изменений в этой сфере. Россиян «окончательно запутали», считает Матвиенко.

При этом председатель Совфеда отметила, что она не против совершенствования пенсионной системы, однако шаги в этом направлении «должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии».

Минфин 6 сентября сообщил о разработке законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений под названием «О гарантированном пенсионном продукте». Документ пришел на замену концепции об индивидуальном пенсионном капитале, которая так и не была утверждена из-за разногласий в кабмине. В ведомстве подчеркнули, что новая система будет добровольной.

Документ направлен на согласование в Минтруд и в ближайшее время, как ожидается, будет представлен для общественного обсуждения, а затем внесен в правительство. Проект предусматривает сохранность долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрацию накопительных счетов граждан специальным органом, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Также предполагается, что россияне смогут включить в гарантированный пенсионный продукт накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования. ЦБ и Пенсионный фонд поддержали предложенную новую систему.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.19

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