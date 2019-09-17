Минфин РФ подготовил новую пенсионную реформу

Министерство финансов РФ подготовило новый пакет поправок закон о негосударственном пенсионном обеспечении, которые могут быть вступить в силу с января 2021 года. Об этом говорится в уведомительных документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как считает ведомство Антона Силуанова, граждане недостаточно участвуют в формировании своего пенсионного дохода. При новой системе, которую предлагает одобрить Минфин, жители РФ получат возможность финансировать свою накопительную пенсию за счет личного дохода. В это же время государство окажет им стимулирующую поддержку.

Предполагается, что публичное обсуждение законопроекта продлится до 30 сентября, хотя его текст не опубликован, отмечает «Прайм».

Напомним, в начале сентября стало известно, что министерство финансов направило на согласование в Минтруд проект закона о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая предполагает сохранность долгосрочных пенсионных вкладов россиян, а также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для физических лиц.

Ранее в поддержку проекта Минфина высказались в Центральном банке и Пенсионном фонде. В частности, глава ПФР Антон Дроздов заявлял, что новый проект позволит повысить пенсионные права людей. «Плюсами этого предложения является добровольность участия, возможность использовать уже сформированные пенсионные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями», – говорил Дроздов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.19

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