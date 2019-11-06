Откладывать на старость не из чего: подавляющее большинство россиян не копят на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов (75,5%) не откладывают деньги на будущую пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Райффайзенбанка.

Согласно материалам исследования, регулярно откладывают средства на старость только 8,3% респондентов, еще 16,3% делают сбережения периодически, сообщает РБК. 36,9% опрошенных признались, что хотели бы откладывать деньги, но не имеют такой возможности, еще 38,6% заявили, что не делают сбережений.

Большинство тех, кто откладывает деньги на пенсию, делают это с помощью депозита или накопительного счета – так поступают 39,2% респондентов. Еще 28,5% вкладывают средства в ценные бумаги, 16,5% заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами.

34% участников опроса полагают, что на пенсии половину или большую часть их доходов составит страховая государственная пенсия по старости, при этом 7% из них рассчитывают только на нее. 17% респондентов ожидают, что большую часть их доходов составит государственная пенсия, 11% рассчитывают, что их доходы в старости будут состоять поровну из государственной пенсии и других доходов. Больше трети (36%) считают, что государственная пенсия обеспечит меньшую часть доходов.

71% опрошенных ожидают, что размер их пенсии не превысит 20 тысяч рублей, 11,1% полагают, что их пенсия составит 20-40 тысяч рублей, и лишь 1% рассчитывает на пенсию в 40-60 тысяч рублей.

Опрос проводился летом 2019 года в 14 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде – среди 1 тысячи человек в возрасте от 20 до 50 лет.

По данным Росстата, средний размер назначенных страховых пенсий в России составил в сентябре текущего года 14198 рублей.

Ранее Минфин и ЦБ разработали новую добровольную накопительную пенсионную систему, позволяющую гражданам самостоятельно копить средства на старость, – гарантированный пенсионный план. Ее авторы рассчитывают, что данным продуктом воспользуются граждане, имеющие доход, превышающий 45-50 тысяч рублей в месяц.

Между тем, эксперты невысоко оценивают потенциал новой системы, учитывая добровольность взносов. Национальное рейтинговое агентство ранее оценило возможное число участников ГПП в 5-10%. В числе причин непопулярности нового проекта эксперты назвали низкий уровень финансовой грамотности, невысокие доходы, усталость от пенсионных реформ и низкую доходность негосударственных пенсионных фондов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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