Как власти будут стимулировать россиян копить на пенсию – детали проекта. Желающих окажется мизер, считают эксперты

Министерство финансов РФ и Банк России определились с параметрами новой накопительной пенсионной системы, позволяющей гражданам самостоятельно копить на пенсию при поддержке государства. Законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП) уже на следующей неделе будет вынесен на общественное обсуждение, после чего документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает газета «Известия». Власти рассчитывают, что новый продукт станет заменой обязательной накопительной пенсионной системе, взносы в которую заморожены с 2014 года. Россиян попытаются вовлечь в добровольное формирование «второй пенсии» налоговыми льготами, наследованием средств, возможностью досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях и гарантированием сохранности накоплений со стороны государства.

Россияне смогут добровольно подключаться к новой системе в любом возрасте. К ней могут присоединиться как работающие граждане, в том числе те, кто уже имеет пенсионные накопления в рамках обязательного пенсионного страхования и захотят их перевести в ГПП, так и новые работники, а также самозанятые. Для этого нужно в письменном виде уведомить о своем согласии работодателя, который передаст информацию через Систему межведомственного электронного взаимодействия в пенсионный оператор, функции которого будет выполнять Национальный расчетный депозитарий (НРД). Второй вариант – подать заявление самостоятельно через портал госуслуг. В качестве первоначального взноса в ГПП также можно будет использовать материнский капитал. При этом россияне сами будут решать, в каких негосударственных пенсионных фондах они будут копить на пенсию. Договор будет считаться заключенным с даты первого платежа.

Гражданину будет позволено самостоятельно определять размер взноса. Он сможет менять его ежемесячно, а также приостанавливать уплату неограниченное число раз, но не более чем на пять лет подряд. В течение шести месяцев после подачи заявления об участии в ГПП можно отказаться от участия в этом проекте и потребовать веозвращения уплаченных взносов. Накопленная пенсия будет наследоваться как на этапе накопления, так и на этапе выплаты. Сумму застрахуют в АСВ на сумму до 1,4 млн рублей.

Для стимулирования граждан взносы в новой системе в размере не более 6% от зарплаты предлагается освободить от НДФЛ и предоставить возможность получения налогового вычета на сумму взноса на ГПП, но не более 6% от дохода, а также социального вычета, если работник отчисляет на взносы свыше 6% от зарплаты. Льготы предусмотрены и для работодателей, которые захотят софинансировать накопительную часть пенсии работника. Речь идет об уменьшении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Концепция предлагает выплату накопленной пенсии в течение 15 лет, но в процессе обсуждения этот срок может быть продлен. Человек сможет начать получать «вторую пенсию» либо в момент наступления пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с даты начала уплаты первого пенсионного взноса по ГПП – в зависимости от того, какой срок наступит раньше, сообщает «Интерфакс». При этом пенсионная выплата будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции.

Оператор системы – Национальный расчетный депозитарий – будет администрировать взносы, вести реестр участников ГПП, через него будут проходить и выплаты накопительной пенсии.

НПФ будут обязаны не реже чем раз в пять лет фиксировать сумму пенсионных взносов на счете участника ГПП, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Она не может быть меньше суммы поступивших взносов и той, что была на дату последней регистрации. Если на дату фиксации гражданин получил убыток по вложениям, то фонд обязан за счет собственных средств возместить средства.

При этом гражданин будет получать смс-сообщения о поступлении ежемесячного взноса и накопленного объема средств, что, как рассчитывают авторы проекта, станет дополнительным стимулом доверять новой системе.

Напомним, Минфин и ЦБ РФ в 2016 году разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), однако правительство не утвердило этот проект из-за разногласий. Камнем преткновения стал вопрос, каким будем участие в ИПК – добровольным или автоматическим. В кабмине так и не пришли к согласию по этому пункту. В начале сентября 2019 года Минфин заявил о разработке взамен ИПК нового законопроекта о новой системе пенсионных накоплений под названием «Гарантированный пенсионный продукт», который в итоге был модифицировать в ГПП.

Между тем, эксперты невысоко оценивают потенциал новой системы, учитывая добровольность взносов. Национальное рейтинговое агентство ранее оценило возможное число участников ГПП в 5-10%. В числе причин непопулярности нового проекта эксперты назвали низкий уровень финансовой грамотности, усталость от пенсионных реформ и низкую доходность негосударственных пенсионных фондов.

В сентябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупреждала, что продвигаемая Минфином и ЦБ новая система накопительных пенсий может вообще не заработать в России, поскольку большинству россиян нечего откладывать. «На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», – заявляла политик. Более того, по ее словам, многие граждане не могут понять механизмов формирования пенсии из-за постоянных изменений в этой сфере, которые «окончательно их запутали».

Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты согласились с мнением, что большого количества желающих стать участниками новой пенсионной накопительной системы не будет. По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, на нежелании граждан сказались слабость российской экономики, низкие доходы и отсутствие доверия к пенсионной системе. «Если сейчас, по моему мнению, готовы участвовать в негосударственном пенсионном обеспечении около 3% россиян, то предлагаемые нововведения смогут увеличить их число до 5% населения», – считает эксперт. Он убежден, что «серьезных самостоятельных отчислений без попыток вовлечения граждан квазидобровольными методами не будет».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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