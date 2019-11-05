«Гарантированный пенсионный продукт»: ЦБ раскрыл особенности новой реформы

Центробанк представил в Совете Федерации разработанный совместно с Минфином «гарантированный пенсионный продукт», в рамках которого предполагается серьезно изменить систему пенсионного обеспечения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании бюджетного комитета Совета Федерации РФ первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов рассказал о новеллах, которые, по замыслу ЦБ и правительства РФ, должны войти в жизнь каждого россиянина.

О цели новой пенсионной реформы

Как пояснил Швецов, цель – рост пенсий выше роста инфляции и снижение уровня бедности в два раза. В совокупности эти две цели означают, что при текущей ситуации с накопительным компонентом коэффициент замещения при выходе гражданина на заслуженный отдых будет снижаться, что неправильно. Это означает необходимость создать гражданам возможность эффективно, удобно, понятным образом, стабильно накапливать себе на пенсию для обеспечения необходимого уровня жизни, когда человек уже не работает.

Представитель ЦБ обратил внимание на парадоксальный факт – во время работы у нас нет времени, но у нас есть деньги. Когда выходим на пенсию, у нас появляется время, но исчезают деньги. Чтобы продолжать полноценно жить после завершения трудовой карьеры, для более 50% наших граждан коэффициент замещения недостаточен, хотя для других 50% граждан с низким уровнем дохода идет неплохой коэффициент замещения. «Поэтому мы вместе с Минфином разработали некий продукт, который позволит гражданину за свой счет с определенным софинансированием со стороны государства и возможным софинансированием со стороны работодателя в течение длительного времени – мы полагаем, что период накопления будет длиться 30 лет и больше – немного откладывая из текущего дохода накопить себе достойную сумму», – уточнил Швецов.

Предполагается, что продукт будет стандартный, у всех провайдеров он будет выглядеть одинаково. Профессиональные люди, которые управляют данными накоплениями, позволят иметь доход, который будет выше, чем доход по простым инструментам, являющимся кажущейся альтернативой, как вклады в государственные ценные бумаги. Долгосрочный характер накоплений будет также полезен экономике, потому что это будет источником длинных денег.

Средства будут гарантированы двумя уровнями, в отличие от доверительного управления, где доверительный управляющий не отвечает за сохранность суммы. Здесь ПФР будет гарантировать и основной долг и накопленную доходность, которая будет превращаться в несгораемую сумму не реже, чем раз в 5 лет. Система АСВ будет гарантировать основную сумму, которую гражданин накопил за период накопления. Все это будет в системе онлайн так же, как мы привыкли к пластиковым карточкам, любой платеж, который отображается у нас в гаджете в виде смс, то же самое будет с пенсионным счетом. Плюс, как заверил Швецов, будет софинансирование со стороны государства в виде налогового вычета – то есть та часть средств из нашей зарплаты, которую мы добровольно захотим отчислять на этот план, она будет освобождена от 13% [налога] в пределах 6% от заработной платы.

Заявление можно будет подать через портал Госуслуги или через работодателя, заключение договора с НПФ будет дистанционным, не надо будет идти в офис НПФ, его можно будет выбирать в любой точке РФ, что для самих НПФ будет означать существенную экономию. Взносы по желанию гражданина будут либо непосредственно направляться в Пенсионный фонд, либо будут вычитаться по заявлению работодателем. А если вы начинаете копить, и по каким-то причинам в течение 6 месяцев передумали, вы можете забрать свои денежные средства обратно. Если вы начинаете копить и в течение всего периода накопления у вас возникла потребность приостановить накопления, вы можете это сделать, никаких ограничений в таких каникулах не устанавливается. Опять же процент накопления вы сами определяете – кто-то может 1% отчислять, кто-то 6%, это зависит от вас. Чтобы понять, сколько это будет в пенсионных деньгах – будут специальные калькуляторы, которые станут вам показывать: чтобы увеличить на 100 рублей пенсию, сколько нужно сегодня каждый месяц откладывать, и наоборот: если вы сегодня 100 рублей откладываете, что это будет означать в терминах увеличения пенсионных выплат.

Как работает гарантированный пенсионный план

Как сказал Швецов, создан универсальный пенсионный продукт, куда граждане могут собрать свою пенсионную программу по иным направлениям – это может быть то, что сейчас заморожено с 2014 года, остатки на этих счетах могут быть переведены в гарантированный пенсионный план. Это могут быть корпоративные программы, где работодатель в рамках пенсионных резервов софинансирует или финансирует гражданину соответствующую пенсию, гражданин может их собрать на одном счете. Все разделяется на два этапа, первый – накопительный этап, второй – выплатной. На первом – инвестиционный доход принадлежит гражданину, на втором – инвестиционный доход является определенным соглашением между Пенсионный фондом и гражданином в зависимости от выбранного на выплатной фазе пенсионного плана.

Пенсию можно будет наследовать

Пенсия может быть пожизненная или пожизненная скользящая. Если она пожизненная, она не наследуется, но при этом сами выплаты будут меньше, потому что это страховая история. Если она будет пожизненная скользящая, то этот 15-летний скользящий горизонт после смерти гражданина будет унаследован его наследниками в общем порядке.

Роль пенсионного оператора как центра информации для граждан – это расчет прогнозирования будущих пенсий, выбор и смена НПФ по желанию гражданина, информирование о текущем состоянии и всей истории накоплений, и администрирование взносов. Чтобы не попасть по аналогии с зарплатными проектами в некоторую монополизацию этого рынка, все средства, которые работодатель будет по поручению гражданина перечислять на пенсионные счета, будут проходить через пенсионного администратора и Банк России. При этом зачисление в отличие от того, как это происходит сегодня, будет осуществляться в режиме онлайн – то есть эти средства не будут нигде ночевать, они будут сразу попадать на счета пенсионных фондов, что снизит себестоимость работы пенсионных фондов по администрированию обязательств перед гражданами.

Сам гражданин сможет брать каникулы неограниченное количество раз, ему гарантируется безубыточность, потому что есть система АСВ, и ему гарантируется минимальная доходность, которая становится несгораемой суммой раз в пять лет, и гарантируется уже Пенсионным фондом. В отличие от действующей системы ОПС, переходы между фондами не будут сопровождаться потерей доходности – потому что накопленная часть переходит через пять лет или в момент ближайшего фиксинга, когда она становится несгораемой суммой. Если общественное обсуждение выявит потребность иметь отношения с несколькими пенсионными фондами, технически это реализуемо.

Новая пенсия будет доступна тем, чья зарплата выше 45 тыс рублей

Гражданин не обязан покупать пенсионный план у того ПНФ, где осуществляются накопления, возможно, другой фонд предложит лучшие условия. Возможно, будут досрочные выплаты в случае тяжелых жизненных ситуаций. Авторы проекта рассчитывают, что данный продукт после разъяснительной работы будет доступен значительной части наших граждан, имеющих доход, превышающий 45-50 тысяч рублей в месяц, однако массовость включения граждан в новую систему зависит от самих пенсионных фондов – не столько от того, сколько денег они потратят на рекламу, а больше от того, какую доходность они будут показывать, управляя средствами граждан. И если профессиональный подход к управлению покажет, что этот доход превышает альтернативные доступные гражданину инструменты инвестирования, то, как полагают разработчики реформы, спрос на этот продукт на горизонте 5 – 10 лет будет достаточно неплохой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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