Россельхознадзор просит ужесточить борьбу с ввозом санкционки

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с нелегальными поставками санкционных продуктов на территорию страны. Соответствующие предложения служба направила в правительство РФ, рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт.

Как передает РБК, в частности, ведомство считает необходимым предусмотреть ответственность для водителей большегрузов, перевозящих санкционку. «Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», – пояснил Сергей Данкверт.

По его словам, водителей транспорта, попавшихся на перевозке санкционных товаров, следует временно ограничивать в праве въезда на территорию Россию. «Когда в Калининграде мы задерживаем автобусы с санкционными продуктами, их везет водитель – польский гражданин. Я в свое время писал в наш МИД. Думаете, так легко закрыть визу на въезд в Россию? Практически невозможно!», – добавил он, отметив, что вопрос находится на контроле в правительстве.

Напомним, Россия ввела эмбарго на ввоз отдельных видов продовольственной продукции из стран Запада в августе 2014 года. Через год вступил в силу указ, предусматривающий уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в страну вопреки запрету.

В начале текущего года глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации, заявил, что основная часть запрещенной санкционной импортной продукции в Россию поступает через границу с Белоруссией.

По словам Булавина, ФТС уделяет значительное внимание противодействию ввозу в РФ запрещенных товаров. Он отметил, что в 2019 году было выявлено 4 тыс. тонн санкционной продукции, а ее количество уменьшается каждый год. «Основания часть санкционки идет на белорусском направлении», – констатировал глава ФТС, отметив, что «санкционные товары в основном ввозит наш бизнес». «Наверное, надо поставить вопрос о привлечении к ответственности тех, кто этим делом занимается, а по большому счету не выполняет указы президента», – подчеркнул глава ФТС.

Как писал «Новый День», по данным ФТС, внешнеторговый товарооборот России в 2019 году составил $665,2 млрд, что ниже показателя 2018 года на 3,3%. Экспорт сократился на 6% и составил $442,6 млрд – против $449,6 млрд годом ранее. Импорт увеличится на 1,7% – до $242,6 млрд.

Москва, Иван Гридин

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