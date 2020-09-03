С продаж б/у вещей на онлайн-площадках будут собирать налоги

В Минфине напомнили о необходимости уплаты налогов с продаж подержанных вещей от одного человека к другому. При этом онлайн-площадки, размещающие объявления, не могут выполнять функции налоговых агентов, платить НДФЛ граждане должны сами, пишут «Ведомости».

Требования об уплате налога на доходы физических лиц в размере 13% уже содержатся в Налоговом кодексе, отмечают в ФНС. «Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно», – добавили в ведомстве.

В Минфине пояснили, что законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов. «Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут», – подчеркнули в министерстве.

По подсчетам аналитиков, в настоящее время объем продаж в сегменте от человека к человеку оценивается в 568 млрд рублей. За два года число сделок между гражданами увеличилось почти вдвое – с 90 млн в 2017 году до 177 млн в 2019 году.

60% продаж приходится на вещи, бывшие в употреблении, говорится в исследовании Data Insight и Avito. 29% продавцов предлагают новые товары. Остальные продают хендмейд, коллекционные и антикварные товары, животных и растения.

Если контроль за уплатой НДФЛ с продаж на сайтах объявлений ужесточат, это может принести в бюджет до 80 млрд рублей в год. Однако эксперты уверены, что большинство пользователей попросту уйдут с онлайн-платформ и найдут другие возможности сбыта, чтобы избежать уплаты налогов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.09.20

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