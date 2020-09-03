В России не будут вводить налог с продаж подержанных вещей

Министерство финансов России разъяснило правила взимания налога на доходы физических лиц с продажи подержанных вещей на онлайн-площадках. В министерстве уточнили, что в большинстве случаев такие сделки не подвергаются налогообложению.

В первую очередь граждане, продающие товары через онлайн-сервисы и соцсети, не уплачивают налоги, так как Налоговый кодекс предусматривает освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет).

«Доходы от продажи поддержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку», – говорится в сообщении на сайте Минфина. Кроме того, предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.

«Таким образом, никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается», – заключили в министерстве.

О том, что контроль за уплатой НДФЛ с продаж на сайтах объявлений может быть ужесточен, написали «Ведомости». Издание напомнило, что онлайн-площадки не могут выполнять функции налоговых агентов, а платить НДФЛ граждане должны сами.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.09.20

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