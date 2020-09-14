Для гастарбайтеров в России введут обязательный авансовый налог

В МВД РФ подготовили концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции. В документе предлагается ввести обязательный авансовый налог для гастарбайтеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на копию документа.

Предполагается, что иностранцы, независимо от порядка въезда в Россию, смогут получить право на работу, как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, только на основании электронных патентов. Для получения патента иностранцам придется уплачивать авансом налог на доходы физических лиц. По задумке авторов нововведений, размер авансового налога будет фиксированным.

Нанимать гастарбайтеров позволят только тем работодателям, которые состоят в реестре работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС). Если иностранец не внесет авансовый платеж по НДФЛ при трудоустройстве, МВД направит ему уведомление с требованием произвести оплату в течение 15 дней, а в случае отказа ему будет запрещено вести трудовую деятельность на территории России. В ведомстве также предлагают «предусмотреть возможность выезда из России».

Зарплаты для иностранцев предлагается рассчитывать с учетом средней платы работникам данной категории в каждом регионе. К выполнению трудовых обязанностей гастарбайтеров предлагается допускать только при условии оплаченных штрафов за нарушения в РФ, если таковые были.

Как писал «Новый День», в конце прошлой недели начальник ГУ МВД по вопросам миграции Валентина Казакова рассказала, что ведомство намерено реформировать миграционное законодательство. Поправки предусматривают изменение режима пребывания иностранных граждан на территории России, а также упрощение процедуры оформления документов.

Также, в соответствии с поправками, у всех мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 30 суток, будут в обязательном порядке снимать отпечатки пальцев. Кроме того, иностранцев будут фотографировать и проводить их медицинское освидетельствование. После этого мигранты будут получать ID-карты.

Исключение будет сделано для тех, кто планирует провести в России менее месяца. Также рассматривается возможность отмены разрешений на временное проживание (РВП) с последующим получением вида на жительство (ВНЖ). Вместо этого предлагает ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.09.20

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