Россиянам советуют не оставлять пенсию на банковской карте

Получателям страховой пенсии советуют не оставлять ее на банковской карте дольше шести месяцев. В противном случае выплаты могут прекратиться. Об этом рассказал глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Есть категория пенсионеров, которые не нуждаются в ежемесячных выплатах от государства, благодаря помощи детей или накоплениям. Они могут не снимать пенсию в течение долгого времени. Если движений по карте не происходит на протяжении полугода, пенсия перестанет приходить.

«Закон таким образом защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций», – рассказал эксперт агентству «Прайм».

Чтобы выплаты возобновились, придется обращаться в территориальное подразделение ПФР и подавать заявление со всеми необходимыми документами. На рассмотрение заявления уйдет около пяти дней, если будет принято положительное решение, интересы получателя страховой пенсии не пострадают.

«Кроме того, те, кто держит пенсию на карте, могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам. Также если есть какая-то задолженность, например, по оплате ЖКХ, и есть исполнительное производство, приставам будет несложно заблокировать эту карту для списания необходимых средств», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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