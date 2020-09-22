ПФР не останавливает выплату пенсии, если ее не снимать с карты

В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что выплаты пенсии могут быть приостановлены, если гражданин не снимает деньги с банковской карты в течение полугода. Об этом ранее заявил аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Приостановка выплат, по словам эксперта, должна защитить государство от «лишних» трат, так как пенсионер мог уехать жить за границу или скончаться, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу «в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций».

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», – пояснили в ПФР.

Тем не менее, на сайте ПФР есть информация о приостановлении, прекращении и возобновлении выплаты пенсии. Там, в частности, указано, что выплата пенсий приостанавливается «при неполучении установленной пенсии в течение шести месяцев подряд – на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором истек указанный срок». Существуют и другие причины приостановки выплаты пенсий.

Москва, Зоя Осколкова

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